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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت: تعرض عدة محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه لهجمات إيرانية

الكويت: تعرض عدة محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه لهجمات إيرانية
الكويت: تعرض عدة محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه لهجمات إيرانية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم، أنه في ظل اعتداءات العدوان الإيراني الآثم التي تتعرض لها دولة الكويت؛ تعرضت عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات مساء أمس، لليوم الرابع على التوالي، مما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها .

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم -أن فرق الطوارئ التابعة لها بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية؛ باشرت التعامل الفوري مع الحوادث وتمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها وجرى تقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، مضيفة أن الفرق تعمل على تنفيذ خطط إصلاح الأضرار وتأهيل المرافق.

وأشارت إلى أنه جرى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة حرصا على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على المستجدات أولا بأول عبر قنواتها الرسمية.

وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتية اعتداءات العدوان الإيراني الآثم تقطير المياه اندلاع حرائق

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