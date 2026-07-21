المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص في سرقة منقولات مدرسة الواسطى الثانوية بأسيوط

قضت الدائرة الثامنة، بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 6 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتهم بسرقة منقولات مدرسة الواسطى الثانوية المشتركة بمركز الفتح.



صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعمرو عثمان سباق، عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان عبد الحميد.



تعود وقائع القضية رقم 16756 لسنة 2025 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من الإدارة التعليمية بسرقة منقولات مدرسة الواسطى الثانوية المشتركة.



وتوصلت تحريات النقيب محمد حسام معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمد . ج . ح " 20 عاما، و " حسين . ع . ح " 25 عاما، و " حسن . أ . ح " 16 عاما، و " عبد الرحمن . و . ح " 22 عاما، و " حامد . و . ح " 17 عاما، و " خالد . ر . ع " 30 عاما،وأضافت التحريات إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة ليلا بعد أن قام بالقفز من أعلى سور المدرسة.