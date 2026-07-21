غدر الصحاب.. جنايات أسيوط تنظر محاكمة عامل أنهى حياة صديقه لسرقته وألقى جثته في الصحراء

تنظر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل متهم بقتل صديقه بقصد سرقته، ثم التخلص من جثمانه بإلقائه في منطقة صحراوية بطريق البحر الأحمر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إيهاب أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عمرو عثمان سباق، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان عبد الحميد .

تعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم محمد. ش.، عامل ومقيم بقرية عرب مطير، بقتل المجني عليه محمد . ع ، المقيم بالناحية ذاتها، مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقد العزم على الاستيلاء على أمواله.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أعد خطة للجريمة، وجهز سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، واستدرج المجني عليه إلى أحد الأماكن بالطريق الصحراوي، وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا أرداه قتيلًا في الحال، ثم استولى على أمواله، وألقى جثمانه بمنطقة صحراوية، قبل أن يفر هاربًا.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع، قبل الفصل في القضية وفقًا للإجراءات القانونية.