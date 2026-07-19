إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط / البداري الزراعي

أصيب شخصان، إثر انقلاب سيارة ملاكي وقع اليوم الأحد على طريق أسيوط - البداري الزراعي، بالقرب من كوبري الجمسة التابع لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم ، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق ساحل سليم بالقرب من كوبري الجمسة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة شخصين وجرى نقلهما إلى مستشفى ساحل سليم المركزي لتلقي الرعاية الصحية.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.