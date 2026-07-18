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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 15 إعلانًا عشوائيًا وغير مرخص بمدينة الفتح

إزالة 15 إعلانًا عشوائيًا وغير مرخص بمدينة الفتح
إزالة 15 إعلانًا عشوائيًا وغير مرخص بمدينة الفتح
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وتقنين أوضاع الإعلانات المستوفية للاشتراطات، بما يضمن تنظيم منظومة الإعلان والحفاظ على حقوق الدولة ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون سند قانوني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة ناصر سالم رئيس المركز، نفذت حملة موسعة لمراجعة وحصر الإعلانات غير المرخصة بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة 15 إعلانًا بدون ترخيص، وتحرير 8 محاضر لإعلانات مخالفة، مع توجيه أصحاب الإعلانات بسرعة استكمال إجراءات الترخيص وسداد المستحقات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين، وذلك تحت إشراف ومشاركة نواب رئيس المركز، ومسؤول الإعلانات، ومسؤول الإشغالات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات دورية ومفاجئة لرصد وإزالة جميع الإعلانات المخالفة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح باستغلال الأماكن العامة أو تعليق أي إعلانات بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين حفاظًا على المال العام وتحقيق الانضباط.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة التعامل بكل حزم مع جميع صور التعدي على حرم الطريق أو إشغال الأرصفة والشوارع بالمخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة أي مظاهر تعوق الحركة المرورية أو تمثل تعديًا على حق المواطنين، مع استمرار الحملات الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتيسير حركة المرور، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة.د

محافظ أسيوط أسيوط حملات مراجعة الإعلانات إزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة المساحات الإعلانية مركز ومدينة الفتح

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