هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصص مرعبة عن العثور على ثعابين داخل الأحذية أو أسفل المراتب أو حتى تحت البطاطين، ما يثير حالة من القلق والخوف بين كثير من الأشخاص.

لكن هل هذه الروايات تعكس السلوك الحقيقي للثعابين؟

أكد سمير كوبرا، صياد الثعابين والمحافظ على البيئة والحياة البرية، في تصريحات خاصة لـصدى البلد، أن الاعتقاد بأن الثعابين تفضل النوم داخل الأحذية أو تحت المراتب غير صحيح، موضحًا أن هذه الأماكن ليست من البيئات الطبيعية التي تبحث عنها الثعابين للاختباء أو الراحة.

أين يختبئ الثعبان في الطبيعة؟

وأوضح أن الثعابين تبحث دائمًا عن أماكن توفر لها الأمان والحماية بعيدًا عن حركة الإنسان، ومن أبرزها:

جحور الفئران.

الشقوق والفتحات بين الجدران.

الحشائش الكثيفة.

أكوام الأخشاب والأحجار.

مخلفات البناء والأماكن المهجورة.

وأشار إلى أن هذه البيئات توفر للثعبان الحماية وفرصة العثور على الغذاء، لذلك يفضلها على أي مكان آخر.

هل يمكن أن يدخل الثعبان المنزل؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أوضح سمير كوبرا أن دخول الثعبان إلى المنزل أمر وارد، لكنه لا يحدث لأنه يبحث عن سرير أو حذاء ليختبئ بداخله، وإنما قد يدخل لأحد الأسباب التالية:

مطاردة فريسة مثل الفئران أو السحالي.

البحث عن مكان بارد أو آمن بشكل مؤقت.

دخوله بالصدفة من باب أو فتحة مفتوحة.

وأضاف أن وجود الثعبان داخل المنزل لا يعني أنه اتخذ منه مسكنًا دائمًا.

لماذا لا يمكث الثعبان في مكان واحد؟

لفت إلى أن الثعبان بطبيعته كثير الحركة، إذ يقضي معظم وقته في البحث عن الطعام. وطالما لم يعثر على فريسته، فإنه يواصل التنقل باستمرار، لأن الفريسة لن تأتي إليه.

ولهذا، فإن فكرة أن الثعبان يختار حذاءً أو مرتبة لينام فيها بشكل دائم لا تتوافق مع سلوكه الطبيعي.

متى قد يُعثر على ثعبان داخل حذاء أو أسفل أثاث؟

وأشار إلى أنه في حالات نادرة، قد يدخل الثعبان مكانًا ضيقًا أثناء مطاردة فأر أو هربًا من خطر، أو يجد نفسه محاصرًا داخل المنزل ولا يستطيع الخروج بسهولة، فيظل لبعض الوقت في أقرب مكان يوفر له الهدوء.

وأضاف أن هذا وجود مؤقت وليس سلوكًا معتادًا أو مكانًا يفضله الثعبان للمعيشة.

كيف تحمي منزلك من دخول الثعابين؟

ينصح سمير كوبرا باتباع إجراءات الوقاية الحقيقية، والتي تشمل:

التخلص من الفئران لأنها تجذب الثعابين.

إزالة الحشائش الكثيفة حول المنزل.

عدم ترك الأخشاب أو الأنقاض ومخلفات البناء.

سد الشقوق والفتحات أسفل الأبواب وفي الجدران.

فحص الأحذية المخزنة في الأماكن المفتوحة أو الريفية قبل ارتدائها، كإجراء احترازي وليس لأن الثعابين تتخذها مأوى.

إليكم التفاصيل فى الفيديو..

https://youtube.com/shorts/SoxYx91KJCQ