أكتر من كده.. رسالة عاجلة من ربيع ياسين لـ عمر مرموش .. ماذا قال؟

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة منتخب إيران لم تكن سهلة على الإطلاق، نظرًا لقوة المنافس وقدراته الفنية الكبيرة، مشددًا على ضرورة أن يواصل المنتخب المصري الأداء المميز الذي ظهر به أمام بلجيكا ونيوزيلندا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إنه لم يشعر بالقلق رغم تأخر منتخب مصر في بعض فترات المباريات، حيث كان واثقًا من قدرة اللاعبين على العودة بفضل الروح والشخصية التي يتمتع بها الفريق.

وأضاف أن إصرار المدير الفني حسام حسن على الاعتماد على بعض اللاعبين أثبت صحته مع مرور الوقت، بعدما نجحوا في تقديم مستويات مميزة.

كما وجه رسالة إلى عمر مرموش، مؤكدًا أن اللاعب الكبير قادر على التألق والنجاح مهما اختلف مركزه داخل الملعب.