مصروفات الجامعات الأهلية 2026-2027.. القائمة الكاملة للرسوم والكليات المتاحة للطلاب

مع إعلان وزارة التعليم العالي، عن خريطة تنسيق العام الجديد 2026-2027، تتجه أنظار آلاف الأسر المصرية نحو "الجامعات الأهلية" كبديل استراتيجي يجمع بين البرامج التعليمية الحديثة والأسعار التنافسية مقارنة بالخاصة، ولأن قرار الاختيار يرتبط بالقدرة المالية والمستقبل المهني؛ نستعرض القائمة الرسمية الشاملة لمصروفات الكليات المتاحة، بدءاً من القطاع الطبي وحتى الذكاء الاصطناعي والإعلام.

تنوع الجامعات لمواكبة احتياجات سوق العمل

تعرف الجامعات الأهلية بأنها واحدة من أبرز الخيارات التعليمية الحديثة في مصر، حيث تقدم برامج دراسية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتوفر بيئة تعليمية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي والبحث العلمي، خاصة بعد إعلان عدد من الجامعات الأهلية فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة استعدادًا للعام الجامعي الجديد.

ولذلك يتسارع الجميع لتحديد التخصصات والتعرف على قائمة أسعار البرامج وتكلفة الدراسة المتاحة للعام الدراسي الجديد 2026-2027 عبر رصد معلن وشامل يوضح كافة التفاصيل حول شروط ومعايير القبول في شتى الكليات والأقسام العلمية، ليظل البحث عن مصاريف الجامعات الاهلية في مصر 2026 هو الشغل الشاغل للجميع حالياً.

مصروفات الجامعات الأهلية 2026-2027 في مصر (تقديرات استرشادية بالجنيه المصري)

رغم عدم إعلان المصروفات الرسمية للعام الجامعي الجديد بشكل كامل حتى الآن، فإن المؤشرات الحالية تستند إلى رسوم العام الدراسي 2025-2026، وجاءت على النحو التالي:

مصاريف كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية

تشهد كليات الطب البشري الإقبال الأكبر من الطلاب وأولياء الأمور، وتشير التقديرات الاسترشادية الحالية إلى أن مصروفات الدراسة بها تتراوح ما بين 150000 إلى 165000 جنيه سنويًا، وذلك بالاستناد إلى الرسوم الرسمية المعلنة في العام الماضي.

رسوم كليات طب الأسنان المعتمدة

تأتي كليات طب الأسنان في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام السعري داخل القطاع الطبي، حيث تبدأ الرسوم السنوية المقررة لدراسة هذا التخصص من 120000 جنيه وتصل في بعض البرامج الأكاديمية إلى نحو 145000 جنيه سنويًا.

تكلفة دراسة الصيدلة في مصر

تختلف التكلفة الفعلية لدراسة تخصص الصيدلة بحسب طبيعة البرنامج المختار والجامعة التي يتم الالتحاق بها، ومثلما جرت العادة في المواسم التنسيقية الماضية، فإن أسعارها تقترب بشكل كبير من الشريحة السعرية المحددة لكليات القطاع الطبي.

أسعار كليات العلاج الطبيعي

تُصنف كليات العلاج الطبيعي ضمن الخيارات الطبية المتميزة التي تتيح برامج دراسية متطورة، وتتراوح تكلفة الدراسة السنوية بها وفقًا للمؤشرات الأولية ما بين 80000 جنيه كحد أدنى وتصل إلى 110000 جنيه في أغلب الكليات الأهلية.

مصروفات كليات الهندسة الأهلية

تقدم هذه الكليات حزمة من البرامج الهندسية الحديثة المتوافقة مع المعايير الدولية والاحتياجات المهنية المستقبلية، وتتراوح القيمة المالية المحددة لدراسة هذه التخصصات سنويًا ما بين 65000 إلى 80000 جنيه مصري.

أسعار تخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تضم البرامج التكنولوجية الحديثة مسارات مميزة مثل علوم البيانات والأمن السيبراني، وتبدأ المصروفات الجامعات الأهلية في مصر الاسترشادية المحددة لدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من شريحة 55000 جنيه وتصل إلى 80000 جنيه سنويًا.

رسوم كليات الإعلام والتمريض والعلوم

تعد هذه المجموعة من التخصصات الإنسانية والتطبيقية الخيار الأنسب للكثير من الطلاب الباحثين عن جودة التعليم والتكلفة الملائمة، حيث تُسجل المصروفات السنوية لكليات الإعلام والتمريض والعلوم معدلات تبدأ من 55000 جنيه.

مصاريف أشهر الجامعات الأهلية 2026 في مصر للوافدين

تضم مصر العديد من الجامعات الأهلية المتميز التي تلتزم بتوفير تعليم ذو جودة عالية برسوم دراسية معقولة، وفيما يلي نُسلط الضوء على تفاصيل التكاليف لعدد من هذه الجامعات المعتمدة وفقا لمنصة "ادرس في مصر".

أسعار جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة الملك سلمان الدولية هي جامعة أهلية ذكية تقدم نموذج تعليم يعتمد على التكنولوجيا والابتكار والمعايير الدولية في التعليم والبحث العلمي، وتكون الرسوم السنوية لتخصصاتها كالتالي:

الطب: 8000 دولار

طب الأسنان: 7500 دولار

الصيدلة: 6500 دولار

العلاج الطبيعي: 6000 دولار

الطب البيطري: 4000 دولار

التمريض: 3000 دولار

الهندسة: 5500 دولار

علوم الحاسوب: 5500 دولار

هندسة الحاسب: 5500 دولار

الصناعات التكنولوجية: 3000 دولار

العلوم الإدارية: 4000 دولار

الألسن واللغات التطبيقية: 3000 دولار

الفنون والتصميم: 3000 دولار

السياحة والضيافة: 3000 دولار

الزراعة الصحراوية: 3000 دولار

العلوم الأساسية: 4000 دولار

أسعار جامعة الجلالة الأهلية

تهتم جامعة الجلالة الأهلية بتقديم تعليم جامعي حديث يتوافق مع المعايير العالمية، وتوفر مجموعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة، وتكاليف الدراسة السنوية بها كالآتي:

الهندسة: 6 آلاف دولار

طب الأسنان: 6750 دولاراً

الصيدلة: من 6250 دولاراً إلى 7500 دولار

العلاج الطبيعي: 6 آلاف دولار

التمريض: 4500 دولار

هندسة الحاسب: 6 آلاف دولار

علوم الحاسب: 5500 دولار أو 6 آلاف دولار (حسب البرنامج المختار)

العلوم الأساسية: 4500 دولار

العلوم الإنسانية والاجتماعية: 3500 دولار

الإنتاج الإعلامي: 3500 دولار

الفنون والتصميم: 3500 دولار

أسعار جامعة بنها الأهلية

تعد من أبرز الجامعات الأهلية في مصر حيث تحرص جامعة بنها الأهلية على توفير بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، والرسوم الدراسية السنوية المقررة لها هي:

الطب البشري: 6 آلاف دولار

طب الأسنان: 6 آلاف دولار

العلاج الطبيعي: 5 آلاف دولار

الهندسة: 5 آلاف دولار

علوم الحاسب: 4 آلاف دولار

الاقتصاد وإدارة الأعمال: 3500 دولار.

أسعار جامعة النيل الأهلية

تعتبر جامعة النيل الأهلية من الجامعات البحثية الرائدة في مصر، وتركز على تقديم برامج أكاديمية وبحثية متقدمة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتكون رسوم الدراسة بها كالتالي:

الهندسة والعلوم التطبيقية: 6646 دولاراً

تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب: 6656 دولاراً

التكنولوجيا الحيوية: 6185 دولاراً

العلوم: 6185 دولاراً

هندسة الطاقة والبيئة: 6646 دولاراً

إدارة الأعمال: 5133 دولاراً

العلوم الإنسانية الرقمية: 3133 دولاراً

علوم المياه والأمن الغذائي: 6185 دولاراً

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أسعار جامعة المنصورة الجديدة

تعد من أبرز الجامعات الأهلية وتتميز ببرامج تعليمية تنافسية في مختلف المجالات العلمية، وتتمثل رسوم الدراسة في هذه الجامعة في التالي:

الطب البشري: 10 آلاف دولار

طب الأسنان: 9 آلاف دولار

الصيدلة الإكلينيكية: 8 آلاف دولار

تكنولوجيا العلوم الصحية: 4 آلاف دولار

التمريض: 3500 دولار

العلوم: 5000 دولار

الهندسة: 7 آلاف دولار

علوم الحاسب: 6 آلاف دولار

إدارة الأعمال: 4 آلاف دولار

المعاملات القانونية الدولية: 4 آلاف دولار

هندسة المنسوجات: 6 آلاف دولار

علوم المنسوجات: 5 آلاف دولار

خطوات التقديم في الجامعات الاهلية المعترف بها في مصر

تعتمد الجامعات الأهلية في مصر نظام التنسيق المركزي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو من خلال المواقع الرسمية للجامعات، تشمل خطوات التقديم للقبول بالجامعات الأهلية المعترف بها: التقديم إلكترونياً، رفع المستندات المطلوبة، سداد رسوم التسجيل، واجتياز اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك:

1. التقديم إلكترونياً

الطلاب المصريون: يتم التسجيل إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني عند فتح باب التقديم، أو مباشرة عبر بوابات التقديم الخاصة بالجامعات مثل جامعة القاهرة الأهلية.

الطلاب الوافدون: يتم التقديم من خلال منصة ادرس في مصر الخاصة بوزارة التعليم العالي.

2. تجهيز المستندات المطلوبة

يجب إعداد وتجهيز الأوراق والمستندات الأساسية للتقديم:

أصل شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها) وعدد من الصور منها.

أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر) موضحاً به الرقم الثلاثي للذكور.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

نموذج (2 جند) للذكور المصريين (مستخرج من مكتب التجنيد).

3. سداد رسوم التسجيل

يتطلب إتمام عملية التسجيل سداد رسوم تقديم إلكترونية غير مستردة، والتي يتم دفعها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة (مثل فوري أو البطاقات البنكية) حسب البوابة المحددة للجامعة.

4. اختبارات القدرات

بالنسبة لبعض الكليات والتخصصات (مثل كليات الفنون، التمريض، الهندسة)، يُطلب من الطالب إجراء واجتياز اختبارات القدرات المقررة كشرط للقبول النهائي.

5. إعلان النتائج والقبول النهائي

بعد انتهاء مراحل التنسيق وإعلان النتيجة، يتم ترشيح الطالب للكلية، وتتطلب الخطوة الأخيرة التوجه إلى مقر الجامعة لتقديم الأصول وتوقيع الإقرارات وسداد المصروفات الدراسية لإتمام التسجيل النهائي.

مواعيد التقديم في الجامعات الأهلية المصرية

تعتمد منظومة قبول الطلاب الوافدين بالجامعات الأهلية المصرية على شريحة زمنية مرنة وممتدة طوال العام الأكاديمي، حيث يتم تنظيم فترات التسجيل عبر مراحل متتالية تمنح الطلاب فرصة كافية لاختيار التخصصات المناسبة وتجهيز الأوراق المطلوبة وفق المواعيد الرسمية التالية:

المرحلة الأولى: ينطلق التقديم بها من مطلع شهر مايو وتستمر الأبواب مفتوحة لاستقبال الطلبات حتى نهاية شهر يوليو.

المرحلة الثانية: تبدأ هذه الفترة البديلة من الأول من شهر أغسطس وتمتد عمليات التسجيل فيها حتى الثلاثين من شهر سبتمبر.

المرحلة الثالثة: تفتح الجامعات باب القبول لهذه المرحلة مع بداية شهر أكتوبر وتستمر في تلقي طلبات الالتحاق حتى منتصف نوفمبر.

المرحلة الرابعة: تمثل الشريحة الأخيرة في فترات القبول وتستقبل الطلاب بدءاً من أول ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير.

ويُنصح الطلاب الوافدون دائماً ببدء إجراءات التسجيل في وقت مبكر قبل انتهاء المرحلة المحددة لضمان استكمال خطوات القبول بنجاح.

قائمة الجامعات الأهلية في مصر المعتمدة 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي قائمة الجامعات الأهلية في مصر المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2026-2027، والتي بلغت 32 جامعة متميزة تغطي شتى المحافظات والمدن الجديدة، وتحرص هذه المؤسسات التعليمية على تقديم برامج دراسية متطورة تناسب متطلبات سوق العمل، وتتوزع جغرافياً على النحو التالي وفقا لمنصة "أدرس في مصر:

جامعة الملك سلمان الدولية: تقع في محافظة جنوب سيناء.

جامعة العلمين الدولية: تقع في مدينة العلمين الجديدة.

جامعة الجلالة: تقع في هضبة الجلالة بالعين السخنة.

جامعة المنصورة الجديدة: تقع في مدينة المنصورة الجديدة.

جامعة النيل الأهلية: تقع في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية: تقع في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر: تقع في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

جامعة مصر للمعلوماتية: تقع في العاصمة الإدارية الجديدة.

جامعة الإسكندرية الأهلية: تقع في محافظة الإسكندرية.

جامعة حلوان الأهلية: تقع في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

جامعة بنها الأهلية: تقع في مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

جامعة المنصورة الأهلية: تقع في مدينة المنصورة الجديدة.

جامعة الزقازيق الأهلية: تقع في محافظة الشرقية.

جامعة المنوفية الأهلية: تقع في محافظة المنوفية.

جامعة المنيا الأهلية: تقع في محافظة المنيا.

جامعة بني سويف الأهلية: تقع في محافظة بني سويف.

جامعة أسيوط الأهلية: تقع في مدينة أسيوط الجديدة.

جامعة جنوب الوادي الأهلية: تقع في محافظة قنا (ومقرها الإداري المذكور بالبيانات الوادي الجديد).

جامعة شرق بورسعيد الأهلية: تقع في مدينة بورسعيد.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: تقع في مدينة الإسماعيلية الجديدة.

جامعة Sues الأهلية: تقع في محافظة السويس.

جامعة دمنهور الأهلية: تقع في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

جامعة القاهرة الأهلية: تقع في محافظة القاهرة.

جامعة عين شمس الأهلية: تقع في محافظة القاهرة.

جامعة طنطا الأهلية: تقع في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

جامعة كفر الشيخ الأهلية: تقع في محافظة كفر الشيخ.

جامعة الفيوم الأهلية: تقع في محافظة الفيوم.

جامعة سوهاج الأهلية: تقع في محافظة سوهاج.

جامعة دمياط الأهلية: تقع في محافظة دمياط.

جامعة مدينة السادات الأهلية: تقع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

جامعة الأقصر الأهلية: تقع في محافظة الأقصر.

جامعة الوادي الجديد الأهلية: تقع في محافظة الوادي الجديد.