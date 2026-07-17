تنسيق الجامعات 2026.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا أولى مراحل تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2026/2027، بإتاحة التسجيل الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة لحجز اختبارات القدرات، التي تعد شرطا أساسيا للالتحاق بعدد من الكليات النوعية، وذلك وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وتمثل اختبارات القدرات المرحلة الأولى في رحلة التنسيق الجامعي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تعتمد على قياس المهارات والاستعدادات الخاصة، إلى جانب مجموع الثانوية العامة، بما يضمن اختيار الطلاب الأكثر تأهيلا لطبيعة الدراسة بهذه الكليات.

موعد التسجيل في اختبارات القدرات 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للطلاب.

ويبدأ التسجيل اعتبارا من الجمعة 17 يوليو 2026، بينما تنطلق الاختبارات داخل الكليات بدءا من الأحد 19 يوليو 2026، ويستمر حجز المواعيد حتى الخميس 6 أغسطس 2026.

تنسيق الجامعات 2026

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

تشمل الكليات التي يتطلب القبول بها النجاح في اختبارات القدرات ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية.

كلية التربية الفنية.

كلية التربية الموسيقية.

كليات علوم الرياضة.

وتهدف هذه الاختبارات إلى قياس المهارات الفنية أو البدنية أو الإبداعية اللازمة لكل تخصص، ولا يقتصر القبول بها على مجموع درجات الثانوية العامة فقط.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات

يمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل وحجز موعد الاختبار من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما توفر وزارة التعليم العالي دليلا إرشاديا يوضح ضوابط الاختبارات وتعليماتها وآليات أدائها قبل التوجه إلى الكليات.

تنسيق الجامعات 2026

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالي المستندات المطلوبة عند حضور الاختبارات، وهي:

أصل رقم الجلوس وصورة منه لكل اختبار يتقدم إليه الطالب.

صورة شخصية حديثة لكل اختبار.

بالنسبة لاختبارات كليات علوم الرياضة، يلتزم الطالب بإحضار صورتين شخصيتين.

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة جميع المستندات والالتزام بالحضور في الموعد المحدد لتجنب استبعاد الطالب أو تأثره بإجراءات الاختبار.

خطوات حجز اختبارات القدرات

يتم حجز الاختبارات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. تسجيل بيانات الطالب ورقم الجلوس.

3. اختيار الكلية المراد أداء اختبار القدرات بها.

4. تحديد موعد الاختبار وطباعة إشعار الحجز.

5. التوجه إلى مقر الكلية في الموعد المحدد مصطحبا المستندات المطلوبة.

أماكن أداء اختبارات القدرات

تختلف مقار الاختبارات باختلاف نوع الكلية، ويحدد موقع التنسيق مقر أداء الاختبار لكل طالب بعد إتمام التسجيل.

وتعقد اختبارات كليات الفنون الجميلة داخل الكليات التابعة للجامعات التي تضم تخصصي الفنون أو العمارة، بينما تجرى اختبارات كليات الفنون التطبيقية في جامعات: العاصمة، ودمياط، وبنها، وبني سويف، وطنطا، ودمنهور.

أما اختبارات كليات التربية الفنية والتربية الموسيقية، فتعقد بكلية التربية الموسيقية بالزمالك، وكلية التربية الفنية بالزمالك، إضافة إلى كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

وفيما يخص كليات علوم الرياضة، فتجرى الاختبارات داخل الكليات التابعة للجامعات المختلفة، وتمتد عادة لمدة ثلاثة أيام متتالية وفقا للجداول التي تعلنها كل كلية.

تنسيق الجامعات 2026

استمرار التسجيل حتى 6 أغسطس

أكدت وزارة التعليم العالي استمرار فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات حتى الخميس 6 أغسطس 2026، داعية الطلاب إلى متابعة الموقع الرسمي للتنسيق والمصادر الرسمية فقط للحصول على المواعيد والتعليمات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شددت الوزارة على أن اجتياز اختبارات القدرات يعد شرطا أساسيا للقبول بالكليات التي تطبق هذا النظام، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.