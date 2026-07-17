عقب الهجمات الإيرانية.. رئيس أركان الجيش الكويتي يزور مصابي القوات المسلحة

أجرى رئيس أركان الجيش الكويتي، اليوم، زيارة لعدد من منتسبي القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج بعد إصابتهم جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل دولة الكويت، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وذكر الجيش الكويتي، في بيان رسمي، أن رئيس الأركان نقل للمصابين تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية، مشيدًا بما أبدوه من شجاعة وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني خلال التصدي للهجمات، ومؤكدًا أن تضحياتهم تمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء القوات المسلحة.

وأضاف البيان أن رئيس الأركان استمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول أوضاع المصابين والخطط العلاجية المخصصة لهم، موجهًا بتوفير جميع الإمكانات الطبية اللازمة لضمان سرعة تعافيهم، ومشددًا على أن رعاية منتسبي القوات المسلحة تأتي في مقدمة أولويات القيادة العسكرية.

وأكد رئيس الأركان، خلال الزيارة، أن القوات المسلحة الكويتية تواصل أداء مهامها بكفاءة وجاهزية عالية لحماية أمن البلاد وسيادتها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تؤثر في عزيمة رجال الجيش أو جاهزيتهم لتنفيذ واجباتهم الوطنية.

وتأتي الزيارة في أعقاب الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها الكويت ضمن موجة التصعيد العسكري التي شهدتها المنطقة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوات المسلحة، بينما تواصل الجهات المختصة تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجاهزية الدفاعية.

ويعكس هذا التحرك اهتمام القيادة العسكرية الكويتية بمتابعة أوضاع المصابين ميدانيًا، وتقديم الدعم المعنوي لهم ولذويهم، بالتزامن مع استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية.