تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي النادي الأهلي سوف يعقدون جلسة هامة مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق، من أجل الاتفاق على تمديد عقده، وفقًا لسقف التعاقدات الخاصة بالنادي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: من الممكن أن يصل راتب إمام عاشور سنويًا لـ32 إلى 33 مليون جنيه، ومن الصعب كسر السقف المحدد ماليًا لأي لاعب في المرحلة المقبلة.

وأضاف: النادي الأهلي قد يقوم بتعديل قيمة عقد إمام عاشور في السنتين المتبقين، مع إضافة موسمين آخرين في عقده، ورفع قيمة الراتب السنوي.

وأوضح: إمام عاشور يتقاضى حاليا في عقده 15 مليون جنيه، ولازال يتبقى له موسمين في العقد، وفي حالة موافقته على التمديد سوف يتم تعديل راتبه في الموسمين المتبقين مع إضافة موسمين جديدين في العقد الجديد بالراتب المُحدد.

وأكمل: الحالة الوحيدة للموافقة على بيع عقد إمام عاشور، هي وصول عرض رسمي يصل لـ8 مليون دولار.