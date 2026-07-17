موقف مصطفى شوبير وإمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف الراحلين داخل النادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود عروض رسمية حتى الآن لـ مصطفى شوبير وإمام عاشور، رغم ارتباط اسميهما بالرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح شوبير، عبر صفحته الرسمية، أنه لا توجد عروض رسمية حتى الآن لمصطفى شوبير أو إمام عاشور، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي ترغب في استمرارهما، لكنها قد توافق على رحيلهما حال وصول عرض مالي كبير يناسب النادي واللاعبين.

وأضاف أن الأهلي يواصل البحث عن صفقة دفاع قوية، لافتًا إلى أن أحمد عابدين يمتلك ثلاثة عروض إعارة، مع وجود اتجاه للاعتماد عليه إلى جانب معتز محمد.

وأشار أيضًا إلى أن عمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر وأفشة مرشحون للخروج على سبيل الإعارة، فيما ما زالت فرصة بقاء أفشة قائمة، إذ يسعى اللاعب لإثبات نفسه، بينما تتراجع فرص استمرار محمد شريف داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.



