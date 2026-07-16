علي محمود لاعب الأهلي الجديد يكشف كواليس انضمامه للقلعة الحمراء

عبر علي محمود، لاعب النادي الأهلي الجديد، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفريق، مشددًا على رغبته بتحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي مطلع شهر يوليو الجاري عن التعاقد مع علي محمود، قادمًا من إنبي لمدة 5 مواسم، وقام الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية.

حلم كبير

وقال علي محمود في تصريحات مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع «فيسبوك»: «حلم كبير بالنسبة لي أن أكون في النادي الأهلي وأعود لبيتي مرة أخرى، لا أصدق أنه تحقق، فهو حلم الطفولة».

لست غريبًا عن النادي الأهلي

وأضاف: «لست غريبًا عن النادي الأهلي، لعبت 6 سنوات في الأهلي خلال صغري، ورحلت عن الفريق في موسم 2015، عندها شعرت بالاحباط ولكن أهلي دعموني وساعدوني أن أحقق حلمي وأعود للأهلي مرة أخرى».

وأوضح: «تواصل معي الدكتور عصام سراج ولم أكن مصدقًا وشعرت بسعادة كبيرة، ولم أفكر في أي أمور أخرى، وكانت هناك عروض أخرى لم أنظر إليها، وكان هدفي العودة للأهلي فقط».

العودة للأهلي

وتابع: «عندما تعود للأهلي مرة أخرى تكون لديك شخصيتك وطموحك ورغبة في أن تصنع التاريخ مع النادي الذي تحبه، وهذا أمر كبير جدًا بالنسبة لي، ودافع كبير أن أحقق كل الأحلام التي كنت أتطلع إليها في صغري».

وكشف: «لاعب الأهلي يجب أن تكون لديه شخصية معينة، شخصية تستطيع التعامل مع الضغوط، ومع الجمهور وأساليب لعب معين من الفرق أمام الأهلي، لذلك يجب أن تستعد بشكل جيد وتحضر نفسك وذهنك بشكل كبير».

الحلم تحقق

وأردف: «عندما كنت صغيرًا وأرى كباتن النادي كنت أتمنى أن أكون مثلهم و أن أكون واحدًا منهما، والآن الحلم تحقق ولذلك سأتمسك بهذه الفرصة بشكل كبير، وتفكيري أن أحقق كل شيء مع النادي وأن النادي يفوز بكل البطولات، لا يوجد تفكير آخر».

وأتم: «الأهلي مليء بالنجوم وإن شاء الله أستطيع الاستفادة منهم وأن أساعد معهم في التتويج بكل شيء، والأكيد أنني سأتعلم منهم في كل شيء».