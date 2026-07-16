سفيان بن جديدة يقترب من الأهلي.. تفاصيل الساعات الحاسمة في الصفقة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم سفيان بن جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع "فيسبوك":"مصدر في الأهلي: هناك تطورات إيجابية في صفقة سفيان بن جديدة، وجلسة جديدة عبر زووم خلال ساعات لحسم الصفقة."

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، المقرر أن يبدأ يوم 20 أغسطس الجاري.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني، من خلال برنامج يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل الانتقال إلى التدريبات الفنية والتكتيكية لتطبيق أفكار الجهاز الفني الجديد.

عموتة يشرح فلسفته للاعبين

ويحرص المدير الفني المغربي الحسين عموتة على عقد جلسات قصيرة مع اللاعبين خلال المران، لشرح التعليمات الفنية وتوضيح الأدوار المطلوبة داخل الملعب، في إطار سعيه إلى نقل أفكاره بسرعة قبل خوض المباريات الودية.

غياب الدوليين عن تدريبات الأهلي

ويخوض الأهلي فترة الإعداد الحالية في ظل غياب عدد من لاعبيه الدوليين، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، على أن ينضموا إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاكتمال صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.