إبراهيموفيتش يتغنى بميسي: يدخل الجميع في حالة رعب عندما يستحوذ على الكرة

أشاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالأداء الذي قدمه ليونيل ميسي، بعد قيادة منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 على حساب منتخب إنجلترا.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات تلفزيونية: "عندما يدخل ميسي في حالة التركيز ويرفع إيقاعه، يشعر الجميع بالرعب عندما يحصل على الكرة، حتى الجماهير، وحتى نحن هنا في الاستوديو."

وأضاف: "قلت بالأمس إن إنجلترا ستشاهد القدم اليسرى للجوت، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد شاهدنا أيضًا القدم اليمنى للجوت."

وكان منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، حجز مقعده في نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها ميسي ورفاقه للحفاظ على لقب كأس العالم، بينما يطمح المنتخب الإسباني إلى استعادة اللقب العالمي.