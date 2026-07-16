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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية لضبط جرائم تهريب الدقيق البلدي المدعم والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.

وأضاف أنه قاد حملة يرافقه المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل المديرية بمشاركة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية  لمتابعة مدى التزام الأنشطة التموينية بالقوانين والقرارات المنظمة.

وأثناء مرور الحملة بطريق الزقازيق – ههيا أمام قرية المسلمية بمركز الزقازيق، تم ضبط سيارة جامبو محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المهرب من المخابز البلدية، والذي جرى إعادة نخله وتدويره داخل شكائر بيضاء تمهيدًا لإعادة بيعه للمخابز السياحية لتحقيق أرباح غير مشروعة من أموال الدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 180 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 9 أطنان، دون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، كما تبين عدم تدوين بيانات أو تاريخ إنتاج على الشكاير.

وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، ونقلها إلى مطحن ناصر بالزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، وتسليمها على سبيل الأمانة، مع تحرير المحضر اللازم ضد قائد السيارة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في الواقعة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة للتصدي لمحاولات تهريب الدقيق المدعم والاتجار غير المشروع في السلع التموينية، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وزارة التموين بالشرقية وزير التموين والتجارة الداخلية

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ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

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