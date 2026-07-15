المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الحكومية الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ وفقا لمجموعة من الضوابط والشروط والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي :-

أولاً : آلية ومواعيد التقديم لمدارس التمريض

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم 20 يوليو 2026، وذلك من خلال التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بتكليف المهن الطبية

(/http://mhealth.cu.edu.eg)

وزارة الصحة والسكان

nigy of Health & Population

على أن تبدأ اختبارات القبول من يوم السبت 2026/8/1 للمدارس الثانوية الفنية للتمريض الخاصة بمصروفات).

ثانياً: شروط التقديم

الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك.

أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة ولا يجوز القبول من خارج المحافظة.

ألا تكون الطالبة متزوجة، والالتزام التام بعدم زواج الطالبة خلال سنوات الدراسة، وفي حالة الزواج يتم فصلها نهائياً.

تعهد الطالب / الطالبة بالتفرغ الكامل للدراسة بموجب إقرار مصدق عليه من ولي الأمر.

ثالثاً : معايير القبول والاختبارات

يتم القبول وفقاً لأعلى المجاميع، ويتم إعلان الحد الأدنى النهائي بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

اجتياز اختبار قدرات تحريري) في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، بنسبة نجاح لا تقل عن 70% لكل مادة ، على أن يتضمن القبول امتحاناً في الإملاء باللغة العربية.

اجتياز كشف الهيئة بواسطة لجنة مختصة، ويتضمن:

التناسق الجسدي والمظهر العام ، قوة الملاحظة وسرعة الاستجابة ، اللباقة في الحديث ومهارات التواصل ، سلامة النطق ، والخلو من العيوب الخلقية التي تعيق العمل بالتمريض.

اجتياز الكشف الطبي بمعرفة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل: كشف باطنة، عيون، وفحص مخدرات.

رابعاً : المستندات المطلوبة عند القبول النهائي

يتم التقديم مبدئياً بصور المستندات، ويُطلب تقديم الأصول بعد قبول الطالب في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة ، ولا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد مطابقة الصور على الأصل.

وتشمل الأوراق :

أصل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

أصل شهادة الميلاد.

عدد (6) صور شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة للبنات فقط).

تعهد بالتفرغ من الطالب / الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

إقرار من ولي الأمر أن الطالب / الطالبة لا يعتبر مقبولاً إلا بعد الانتهاء من

إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

أي مستندات إضافية تحددها الجهة المختصة.

خامساً: ضوابط عامة

لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولاً إلا بعد استيفاء كافة الشروط ، واجتياز جميع الاختبارات والكشف الطبي ، وإعلان نتيجة التنسيق النهائي واعتمادها من الادارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية ، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة

لا يوجد استثناءات بالقبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

ملحوظة هامة:

يعد تقديم أي مستند مزور أو غير صحيح سبباً كافياً لإلغاء القبول نهائياً وفصل الطالب / الطالبة والتعرض للمساءلة القانونية