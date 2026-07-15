بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من جارها لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المواطنين وتهديدهم بإلقاء أسطوانات غاز وفتحها بالطريق العام بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة السادات بالمنوفية بحدوث مشادة بين طرف أول: (المشكو فى حقه ، شقيقتاه، نجله)، وطرف ثان : (زوج “القائمة بالنشر”، و 6 أشخاص آخرين)، جميعهم مقيمون بالمنوفية، لخلافات بينهم حول الجيرة قام على أثرها المشكو فى حقه بالتعدى على الطرف الثانى بالسب وتهديدهم باستخدام أسطوانة غاز وإطلاق عيار نارى فى الهواء من بندقية خرطوش.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وتم بإرشاده ضبط (البندقية الخرطوش ، أسطوانة الغاز "المستخدمتين فى التعدى") .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.