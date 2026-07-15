القيادة المركزية الأمريكية تنفي قصف منشأة لتخزين القمح في إيران

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، مزاعم إيرانية بشأن قصف القوات الأمريكية منشأة لتخزين القمح في مدينةهويزة بإيران أمس الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية - في منشور عبر منصة (إكس) - : "تزعم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن القوات الأمريكية قصفت منشأة مدنية لتخزين القمح في هويزة يوم 14 يوليو. هذا ادعاء كاذب".

وأوضحت (سنتكوم) أن القوات الأمريكية ضربت أمس أهدافًا عسكرية إيرانية في بندر عباس، وخورمج، والأهواز، وقشم، وطنب، وبوشهر، وكوهستك، بهدف إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، متهمة طهران باستهداف المدنيين العابرين للمضيق وفي دول الخليج المجاورة.