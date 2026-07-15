المالية: 70 مليار جنيه حصيلة مستحقات مسددة للمصدرين في 6 سنوات

كشفت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية بوزارة المالية، عن سداد الوزارة مبلغ ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، وصرفنا ١٢,٦ مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي.

وأوضحت في تصريحات لها اليوم، أن وزارة المالية تستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين؛ على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية فى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي سياق متصل، استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التى تواجه مجتمع المصدرين المصريين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبى والجمركى؛ بما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وأوضح، أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور محورى فى زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع مستويات التشغيل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات داعمة ولتبسيط الإجراءات وتسريعها وتذليل العقبات التنظيمية، بما يضمن الاستمرارية ويسهم في استدامة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.