قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بورنموث يسعى لضم مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا
يقدم 58 خدمة ومزايا للمستثمرين.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي والأبراج الشاطئية بالعلمين
الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالقبة الحرارية.. وتحسم موعد الموجات الحارة
توقعات أوبتا تمنح إنجلترا الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على الموانئ الإيرانية
شراكة مرتقبة بين الأوقاف والزمالك.. ملامح خطة إنهاء أزمة أرض النادي وتسوية ديونه
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7)
القيادة الوسطى الأمريكية: أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 15 يوليو 2026 بجميع البنوك
مدبولي يتفقد أبراج العلمين الجديدة
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بقيام زوجها بإختطاف لنجلته بالشرقية
الخارجية الروسية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في دول الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تخص البدلات والمزايا النقدية.. ضوابط مهمة لموظفي الحكومة في موازنة 2026/2027

مرتبات
مرتبات
عبد الرحمن سرحان

بدأ تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وتضمنت ضوابط الموازنة مجموعة من القواعد المنظمة لتقدير اعتمادات البدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية للعاملين بالجهات الحكومية، مع تحديد الفئات والوظائف التي تدخل ضمن تقديرات هذه البنود.

ضوابط البدلات النوعية

وبحسب ضوابط إعداد الموازنة، يراعى قصر المقترحات الخاصة بالبدلات النوعية على الوظائف المشغولة فقط، وفقًا للمسميات الوظيفية المستحقة للبدل والمحددة باستمارة موازنة الوظائف.

كما تلتزم الجهات بحصر أعداد المستحقين لكل نوع من أنواع البدلات وتوزيعهم على الدرجات المالية المختلفة، مع بيان القرارات المنظمة للصرف.

وتراعي الموازنة تحويل نسب البدلات إلى فئات مالية مقطوعة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك الأحكام القانونية المنظمة لهذا الشأن.

المزايا النقدية للوظائف الدائمة فقط

وفيما يتعلق بالمزايا النقدية، شددت الضوابط على قصر المقترحات المدرجة بهذا البند على الوظائف الدائمة فقط، وعدم تضمين أي تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة أو غيرها.

وتشمل التقديرات العلاوات الخاصة غير المنضمة المقررة للفئات المستحقة من العاملين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب الأعباء المالية المرتبطة بعلاوة الحد الأدنى للفئات المستفيدة.

حافز الترقية ضمن المزايا النقدية

وتضمنت الضوابط إدراج أعباء حافز الترقية للفئات المنصوص عليها بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بند «مزايا نقدية أخرى»، مع إلزام الجهات بإرفاق بيان بأعداد المستحقين للحافز ومستوياتهم الوظيفية.

كما يتعين على الجهات حصر الأعباء المالية المترتبة على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن الفترات السابقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في ضوء أعداد المستحقين.

ماذا عن المزايا العينية للموظفين؟

وبشأن المزايا العينية، تقضي الضوابط بتحويل المزايا التي كان يحصل عليها الموظفون والعاملون في 30 يونيو 2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مع حصر أعداد المستحقين وقيمة الفئات المالية المقررة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم تقديرات الأجور والمزايا بموازنة العام المالي 2026/2027، التي رفعت مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، بزيادة تقارب 21%، بالتزامن مع حزمة زيادات دخل العاملين بالدولة المطبقة من يوليو.

الموازنة الاجور التعويضات البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

قصف صاروخي

ضربة قاصمة .. إيران تُدمّر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

بمشاركة علماء ومفكرين من أنحاء العالم.. انطلاق ملتقى الفكر الإسلامي السابع بمسجد الحسين

مستشفى الزهراء الجامعي

48 ساعة عمل متواصل.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طبيبة الأزهر

كيف تطور نفسك

في الإجازة الصيفية.. الأزهر يوضح 7 خطوات لتطوير مهاراتك بنفسك

بالصور

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد