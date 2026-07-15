ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه أصبح نموذجًا يُحتذى به داخل الملعب وخارجه.

وقال ميدو، خلال ظهوره في برنامجه التلفزيوني عبر قناة النهار: "أنا فخور جدًا بمصطفى شوبير، وسعيد بما يقدمه. هو نموذج محترم لكل اللاعبين الصغار، سواء في الإخلاص أو التواضع".

وأضاف: "الفترة التي تعيشها الآن لن تتكرر كثيرًا، لذلك عليك استغلالها بأفضل شكل ممكن، لأنها مرحلة مهمة في مسيرتك".

وأكد ميدو أنه، رغم انتمائه لنادي الزمالك، يتمنى استمرار تألق حارس الأهلي، قائلًا: "أنا، كرجل زملكاوي، أتمنى أن أراك حارس مرمى منتخب مصر لسنوات طويلة، لأنك شخصية محترمة وتستحق المكانة التي وصلت إليها".

وشهدت الحلقة لقطة طريفة، بعدما قال ميدو: "إحنا كزملكاوية ياما عانينا من الكابتن أحمد شوبير"، ليرد الإعلامي أحمد شوبير مازحًا: "وإن شاء الله تعانوا مع مصطفى".

واختتم ميدو تصريحاته برسالة دعم جديدة للحارس الشاب، مؤكدًا: "أتمنى أشوف مصطفى شوبير يومًا ما بقميص ريال مدريد أو برشلونة".