عملت اللي عليك .. محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة

حرص محمد هاني، لاعب النادي الأهلي على وداع محمود حسن تريزيجيه بعد إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب محمد هاني عبر حسابه على انستجرام: “كنت أتمنى نلعب مع بعض فترة أطول من كدة كانت سنة صعبة بس انت عملت كل اللي تقدر عليه”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، بعد مشاورات ودية أسفرت عن تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد.

وأوضح الأهلي، في بيان رسمي، أن إنهاء التعاقد جاء في إطار العلاقة المتميزة التي جمعت النادي باللاعب، والتي اتسمت بالاحترام والتقدير المتبادل طوال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

ووجه النادي الشكر إلى تريزيجيه على ما قدمه من جهود وعطاء خلال مشواره مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب كان نموذجًا في الالتزام، وأسهم مع زملائه في تحقيق العديد من النجاحات والبطولات.

من جانبه، أعرب تريزيجيه عن خالص امتنانه لإدارة الأهلي وجماهيره، مثمنًا الدعم الكبير الذي حظي به طوال مسيرته مع النادي، ومؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، ومتمنيًا للفريق دوام النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة.