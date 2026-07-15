مدرب منتخب مصر يكشف موقف مصطفى محمد .. ويُفسّر سر ضم مصطفى زيكو

تحدّث محمد عبد الواحد، المدرب المساعد لمنتخب مصر، عن كواليس اختيار قائمة "الفراعنة" خلال الفترة الماضية، موضحًا موقف مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، من الانضمام إلى المنتخب، إلى جانب الأسباب التي دفعت الجهاز الفني لاختيار مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز.

وأكد عبد الواحد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن كان يمتلك ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على تحقيق إنجاز في كأس العالم 2026، رغم حالة القلق التي سبقت البطولة.

وأوضح أن حسام حسن كان يؤمن بإمكانات لاعبيه منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه أكد للجهاز الفني واللاعبين أن المنتخب سيسافر إلى الولايات المتحدة من أجل تقديم بطولة قوية، مستشهدًا بتجربة منتخب المغرب، الذي وصل إلى مراحل متقدمة في كأس العالم.

وفيما يتعلق بضم مصطفى زيكو، كشف عبد الواحد أن القرار جاء بناءً على رؤية حسام حسن، الذي كان يسعى لإضافة عناصر جديدة إلى المنتخب، على غرار ما حدث في السابق مع إسلام عيسى، مؤكدًا أن زيكو من اللاعبين المقربين إليه داخل المنتخب.

وعن استبعاد مصطفى محمد، أوضح المدرب المساعد أن اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على فرصه في التواجد مع المنتخب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام عودته مستقبلًا.

واستشهد عبد الواحد بتجربة إمام عاشور، الذي ابتعد عن صفوف المنتخب لمدة تراوحت بين سبعة وثمانية أشهر قبل أن يعود مجددًا ويشارك مع الفراعنة في كأس العالم، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يغلق الباب أمام أي لاعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن لم يتخذ أي موقف شخصي ضد مصطفى محمد أو أي لاعب آخر، مشيرًا إلى أن اختيار مصطفى زيكو جاء بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يتناسب مع احتياجات المنتخب، معتبرًا أن رؤية المدير الفني في هذا القرار كانت صحيحة بنسبة كبيرة.