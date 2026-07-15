قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات تحت النيران .. ترامب يكشف عن مباحثات أمريكية إيرانية مع اشتعال الحرب
«لا نخاف أحدًا».. حسام عبدالمجيد يكشف عقلية جيل الفراعنة الجديد بعد إنجاز كأس العالم 2026 | فيديو
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بشوارع الغربية
محمد شريف يودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي
إسبانيا تنتظر منافسها .. تعرّف على موعد نهائي كأس العالم 2026
مدرب منتخب مصر يكشف موقف مصطفى محمد .. ويُفسّر سر ضم مصطفى زيكو
بعد 23 عامًا من الغزو .. واشنطن تنهي وجودها العسكري في العراق
«بيدرو بورو» نجم منتخب إسبانيا: نهائي كأس العالم حلم تحقق.. وسنقاتل من أجل اللقب
الخليج يشتعل .. انفجارات واشتباكات مسلحة تهز مضيق هرمز وخليج عُمان
رئيس جامعة القاهرة الجديدة: الجامعات التكنولوجية تنهي الفجوة بين الدراسة وسوق العمل | فيديو
والد حسام عبدالمجيد: نصيحتي لابني كانت الصبر والاجتهاد.. والزمالك صاحب الفضل عليه |فيديو
«حماية المستهلك» يكشف تفاصيل ضبط أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات في الغربية | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة فرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

فرنسا
فرنسا
حمزة شعيب

ودّع المنتخب الفرنسي منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام نظيره الإسباني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "دالاس"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، لينجح في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بينما ينتظر المنتخب الفرنسي خوض مباراة تحديد المركز الثالث.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لصالح إسبانيا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز بيدرو بورو تقدم "لا روخا" بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وبهذه النتيجة، يلتقي المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا، فيما يخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من المواجهة ذاتها.

موعد مباراة فرنسا في تحديد المركز الثالث

من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، منتصف ليل السبت المقبل، في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

كأس العالم 2026 المنتخب الإسباني المنتخب الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة في بني سويف على مساحة 3464 مترًا

جانب من الحدث

40 ألف فدان و1200 فرصة عمل.. مشروع زراعي واعد في الوادي الجديد

جانب من الحدث

7500 فدان و26 بئرًا و21 جهاز ري.. مشروع زراعي متكامل يخطف الأنظار بالوادي الجديد

بالصور

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد