موعد مباراة فرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ودّع المنتخب الفرنسي منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام نظيره الإسباني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "دالاس"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، لينجح في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بينما ينتظر المنتخب الفرنسي خوض مباراة تحديد المركز الثالث.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لصالح إسبانيا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز بيدرو بورو تقدم "لا روخا" بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وبهذه النتيجة، يلتقي المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا، فيما يخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من المواجهة ذاتها.

موعد مباراة فرنسا في تحديد المركز الثالث

من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، منتصف ليل السبت المقبل، في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.