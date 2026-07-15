الخليج يشتعل .. انفجارات واشتباكات مسلحة تهز مضيق هرمز وخليج عُمان

أفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت قبل قليل مرتبطة بتبادل لإطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محيط محطة الطاقة النووية بمدينة بوشهر جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تُصدر أي تعليق رسمي على هذه التقارير حتى الآن.

وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في محيط مدينتي بندر عباس وتشابهار جنوب شرق إيران، ولا يزال مصدرها مجهولاً.

وفي وقت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن غارة أمريكية في جنوب إيران أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة حارس متنزه.

وقال بقائي إن الضربة استهدفت مركز حماية البيئة ومحطة حراسة في قرية سيد جوزار في مقاطعة حجي آباد، بمحافظة هرمزجان، صباح الثلاثاء.

وعند سؤاله عن هذه الادعاءات، لم يتطرق مسئول أمريكي في القيادة المركزية إليها بشكل محدد، واكتفى بالقول إن "القوات الأمريكية نفذت بضع ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران في وقت سابق من اليوم للقضاء على التهديدات الناشئة"، وفقا لما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

أفادت قناة برس تي في الإيرانية بأن الحارس كان يؤدي واجبه وقت الهجوم، لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.