قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-7-2026
واشنطن ترفع سقف المواجهة.. ترامب يلوح بعملية برية داخل إيران لإزالة اليورانيوم
رغم ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرّض مصر لموجات حارة حتى نهاية يوليو | فيديو
الحبس عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في إعلام الوراثة .. اعرف التفاصيل
الجيش الإيراني يُعلن استهدافه مواقع عسكرية أمريكية في الأردن
إذا لم تتوصل لاتفاق.. ترامب يتوعّد إيران باستهداف محطات الطاقة والجسور
ترامب يُوجّه إنذارًا ناريًا لإيران: «لن يبقى لكم شيء» إذا فشل الاتفاق
ضربة مالية لطهران.. واشنطن تجمّد 130 مليون دولار من العُملات الرقمية المرتبطة بإيران
«كنت خايف الفرصة تضيع».. مصطفى شوبير يروي تفاصيل رسالة «كولر» التي غيّرت مسيرته
مفاوضات تحت النيران .. ترامب يكشف عن مباحثات أمريكية إيرانية مع اشتعال الحرب
«لا نخاف أحدًا».. حسام عبدالمجيد يكشف عقلية جيل الفراعنة الجديد بعد إنجاز كأس العالم 2026 | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في إعلام الوراثة .. اعرف التفاصيل

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

حدّد قانون العقوبات عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، بهدف حماية الحقوق ومنع التلاعب في مستندات الميراث.

ونصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

الحبس عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في إعلام الوراثة

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

ووفقا للمادة (228) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

وأشارت المادة (229) مكرر، إلي أن كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

تحقيق الوفاة إعلام الوراثة تحقيق الوفاة والوراثة مستندات الميراث الميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

بكاء إمام عاشور .. وهذه حقيقة وجود لجان «أولاد الأكابر» بالثانوية العامة | أخبار التوك شو

حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر

حسام عبد المجيد: الاحتراف في بلغاريا خطوة نحو حلم أكبر.. وأتمنى اللعب لبرشلونة

منتخب مصر

حسام عبد المجيد: مرموش يلعب دائمًا من أجل المنتخب.. وهدف زيكو الملغي من الأجمل في كأس العالم

بالصور

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد