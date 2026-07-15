حمزة عبد الكريم يتألق في أحدث ظهور داخل مران برشلونة | شاهد

بدأ المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ، مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما شارك للمرة الأولى في تدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة، ضمن استعدادات النادي الكتالوني للموسم الجديد 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

وشارك حمزة عبد الكريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له من مران برشلونة، ولاق تفاعلا ودعم كبير من متابعيه وجمهوره.

وشارك حمزة ، في الحصة التدريبية الجماعية التي أقيمت داخل المدينة الرياضية للنادي، بعد أن أنهى الفحوصات الطبية والبدنية في اليوم السابق، لينضم رسميًا إلى برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان اللاعب صاحب الـ18 عامًا قد عاد مبكرًا إلى برشلونة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، مفضلًا قطع إجازته الصيفية من أجل التواجد مع الفريق منذ اليوم الأول للتحضيرات، على أمل حجز مكان ضمن حسابات هانزي فليك.