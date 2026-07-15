فوز مُستحق .. عصام الشوالي يُعلّق على تأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "دالاس"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكتب عصام الشوالي عبر حسابه على فيسبوك: "عندما يحين موعد الكبار، تحضر إسبانيا بكل قوتها، فوزٌ مستحق على فرنسا ، وموعد جديد مع التاريخ في النهائي الثاني للماتادور".

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة 26، بعدما سدد ميكيل أويارزابال كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت على يسار حارس المرمى.

وأضاف المنتخب الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من داني أولمو إلى بيدرو، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 62، سجل لامين يامال الهدف الثالث لإسبانيا، بعدما انطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.