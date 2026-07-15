مدرب إسبانيا: فرنسا واجهت أفضل منتخب في العالم .. ولم يتبق سوى خطوة واحدة

أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن سعادته الكبيرة بقيادة "لا روخا" إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، مؤكدًا أن لاعبيه استحقوا الوصول إلى المباراة النهائية عن جدارة.

وقال دي لا فوينتي، في تصريحات عقب اللقاء، إن الشعور الذي يعيشه لا يمكن وصفه، مشيرًا إلى أنه فخور بما قدمه اللاعبون طوال البطولة، وأضاف أن الفريق لم يتبق أمامه سوى مباراة واحدة لتحقيق حلم التتويج باللقب العالمي.

وأكد المدير الفني أن التأهل إلى نهائي كأس العالم يعد إنجازًا استثنائيًا، موضحًا أن المشروع الذي بدأه مع المنتخب قبل سنوات بدأ يؤتي ثماره، بفضل الالتزام والعمل المستمر من جميع عناصر الفريق.

وأشاد دي لا فوينتي بالمستوى الذي ظهر به منتخب فرنسا، لكنه شدد على أن لاعبيه نجحوا في فرض شخصيتهم داخل الملعب، مضيفًا: "نعلم أننا واجهنا أحد أقوى المنتخبات في البطولة، لكن فرنسا اصطدمت اليوم بالفريق الأفضل في العالم".

واختتم مدرب إسبانيا تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه الآن ينصب بالكامل على المباراة النهائية، مشددًا على أن المنتخب الإسباني سيبذل كل ما لديه من أجل إنهاء البطولة بالتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.