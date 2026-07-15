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أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 15-7-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 15-7-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-7-2026، استقر فوق مستوى الـ 50 جنيهًا، في البنوك العاملة في مصر.

وقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مُسجلاً  50.80 جنيه للشراء و 50.90 جنيه للبيع.

وأمس الثلاثاء ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مقتربًا من مستوى الـ 51 جنيهًا. 

ويقدّم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 15يوليو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

 

سعر الدولارفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 50.68 جنيه للشراء، و 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.67 جنيه للشراء و 50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك نكست  50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر   50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر صرف الدولار الان

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية   50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في ميد بنك  50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع 

سعر الدولار في  بنك البركة سجل  50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع

سعر الدولا الآن في مصر 

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع

الدولار الجنيه أسعار الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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