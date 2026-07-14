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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات على مدار يومين

قطع المياه ..صورة تعبيرية
قطع المياه ..صورة تعبيرية
آية الجارحي

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرآ لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالانتهاء من تنفيذ أعمال توسعات محطة الصرف الصحي  بالمقطم ضمن مشروع تحسين الصرف الصحي بالمقطم. 

مناطق انقطاع المياه


الأمر الذي يتطلب بدء تشغيل  الخط القديم بربط الخط الجديد وطلب قطع المياه عن مناطق ( الهضبة العليا - مساكن الزلزال – منطقة الاسمرات – جولدن جيتس – ارت سيتي) بالمقطم 

موعد قطع المياه


وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس  الموافق 16-7-2026 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الجمعه الموافق 17-7-2026 ولمدة 8 ساعات.
وكذا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعه الموافق 17-7-2026 وحتي الساعة السادسة صباح السبت الموافق 18-7-2026 ولمدة 8 ساعات 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.
هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125.
وإذ تأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.
 

قطع المياه المقطم الهضبة العليا مساكن الزلزال جولدن جيتس ارت سيتي انقطاع المياه

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