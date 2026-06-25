قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقتين بالجيزة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن منطقتي بشتيل البلد بالكامل وبشتيل لُعبة بالكامل.

وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026 وحتى الساعة الثانية ظهرا2026/6/27 وذلك لمدة ٦ ساعات

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً للقيام بتنفيذ أعمال صيانة وتغيير محابس بمحطة رفع بشتيل

وأوضحت الشركة أن الانقطاع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال صيانة طارئة وتغيير محابس بمحطة رفع بشتيل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة ورفع كفاءة التشغيل بالمنطقة.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.