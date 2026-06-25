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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سعر البنزين اليوم
سعر البنزين اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار البنزين اليوم في مصر استقراراً اليوم عند المستويات المعلنة رسمياً بعد آخر زيادة أقرتها وزارة البترول، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الفترة الماضية، وجاءت أسعار البنزين والسولار المطبقة حالياً على النحو التالي:

أسعار البنزين اليوم الخميس

جاءت أسعار البنزين المتداولة في جميع محطات الوقود كالتالي:

سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 95: 24.00 جنيه للتر.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

سعر السولار والكيروسين

استقر سعر السولار عند:

السولار: 20.50 جنيه للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

الأسطوانة المنزلية: 275 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: 550 جنيهًا.

وزير البترول يحسم الجدل 

وحول زيادة اسعار البنزين في مصر، اكد وزير البترول خلال اجتماعه مع نواب البرلمان، أن هناك فارقاً ملحوظاً بين تكلفة توفير المحروقات وسعر بيعها للمواطنين، وجاءت المؤشرات كالتالي:

​السولار: تبلغ الفجوة بين سعر بيع السولار وتكلفة الحصول عليه نحو 31%.

​البنزين: تتراوح الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفة الحصول عليه ما بين 11% إلى 15%.

​الآلية الرسمية والاستراتيجية المقبلة

​وفي سياق رده على خطط الوزارة للتعامل مع هذه التحديات وتحديد الأسعار مستقبلاً، حدد الوزير ركيزتين أساسيتين للعمل:

 الاعتماد المستمر على آلية مراجعة الأسعار بشكل دوري، بهدف تقليص وخفض الفجوة القائمة بين سعر البيع الفعلي وتكلفة الإنتاج الاستيرادية.

واستمرار العمل على محورين متوازيين هما؛ خفض تكاليف الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

أسعار النفط العالمية بعد انتهاء الحرب

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، إذ قفز خام برنت متجاوزاً مستوى 125 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع مجدداً عقب الاتفاق بين واشنطن وطهران ووقف العمليات العسكرية. 

وسجل خام برنت خلال تعاملات الأسبوع عند مستوى 76 دولاراً للبرميل ، وجاء هذا الانخفاض بعدما تم الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز، حيث أظهرت البيانات تدفق ملايين البراميل.

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