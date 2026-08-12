ليبيا في مرمى المُسيّرات .. استهداف محطة كهرباء الزاوية الليبية واشتعال النيران

أفادت فضائية العربية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن طائرة مسيرة استهدفت محطة كهرباء الزاوية الليبية ما أسفر عن اندلاع حريق بها.



يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة من الحوادث التي استهدفت مدينة الزاوية الليبية خلال الأيام القليلة الماضية وكان آخرها الثلاثاء، حيث أعلنت غرفة عمليات مصفاة الزاوية أن الانفجار والحريق اللذين اندلعا داخل مستودعات المصفاة، غربي العاصمة طرابلس، نجما عن هجوم بطائرة مسيرة، في أحدث استهداف يطال منشآت الطاقة في مدينة الزاوية.



وأفادت مصادر محلية ليبية بأن الهجوم استهدف أحد خزانات الوقود داخل مجمع الزاوية النفطي، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع وارتفاع ألسنة اللهب فوق المنطقة، فيما تدخلت فرق الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى خزانات ومنشآت أخرى.