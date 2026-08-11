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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم : إطلاق النار على سفينة ترفع علم بنما حاولت عبور خليج عُمان

سنتكوم
سنتكوم
أ ش أ

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما في خليج عُمان، حاولت الالتفاف على الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة الضغط الاقتصادي على إيران.

وفي منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس، قالت سنتكوم: "في وقت سابق من اليوم، عطلت قوات القيادة المركزية الأمريكية جهاز التوجيه لسفينة الشحن "إم/في فيلا نوفا" التي ترفع علم بنما، وذلك أثناء محاولتها عبور خليج عُمان وخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران بالإبحار نحو أحد الموانئ الإيرانية".

وجاء في المنشور: "أطلقت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز MH-60 صاروخين من طراز "هيلفاير" على غرفة محركات "فيلا نوفا" بعد تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية. وبذلك، توقفت السفينة عن عبور الخليج إلى إيران في انتهاك للحصار الأمريكي الذي لا يزال ساري المفعول بالكامل".

وأشارت /سنتكوم/ إلى أنها قامت حتى اليوم الثلاثاء بتحويل مسار 55 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت 3 سفن مخالفة، وصعدت على متن سفينتين. ويمتلك الأسطول البحري الأمريكي حاليا أكثر من 15 سفينة حربية، من بينها حاملتا طائرات وسفينة هجومية برمائية، متمركزة في مياه بحر العرب.

وأكدت القيادة المركزية في منشورها أن "القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط تتمتع بأعلى درجات اليقظة والفعالية والاستعداد".

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أطلقت النار سفينة خليج عُمان

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