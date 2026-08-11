ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

احتفلت الفنانة ملك قورة بخطوبتها في أجواء رومانسية مميزة، وسط أجواء صيفية ساحرة على شاطئ البحر، وحرصت على مشاركة متابعيها جانبًا من تفاصيل المناسبة من خلال مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

وظهرت ملك قورة في حفل خطوبتها بإطلالة أنثوية لافتة، حيث اختارت فستانًا أبيض أنيقًا بقصة Mermaid، جاء بتصميم يبرز رشاقتها وينسدل بشكل ضيق على القوام قبل أن يتسع تدريجيًا من أسفل.

وتزين الفستان بتفاصيل من الدانتيل والتطريزات الزهرية التي أضفت عليه طابعًا رومانسيًا وناعمًا، بينما جاء الجزء العلوي بتصميم مكشوف عند الكتفين مع حمالات رفيعة حول الرقبة، ليمنح الإطلالة لمسة عصرية.

واكتملت أناقة ملك قورة بذيل طويل من الفستان، مزين أيضًا بالتفاصيل الزهرية، ما جعل إطلالتها أقرب إلى إطلالات حفلات الزفاف الفاخرة، رغم كون المناسبة حفل خطوبة.

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

ملك قورة تحتفل بخطوبتها على البحر

واختارت ملك قورة أجواء بحرية مميزة للاحتفال، حيث ظهر خلفها البحر باللون الأزرق، بينما زين مكان الحفل بمجموعة من الزهور الملونة باللونين الوردي والبرتقالي، إلى جانب مجسمات ضخمة لزهور طويلة أضفت لمسة خيالية على ديكور المكان.

وظهرت الفنانة في إحدى الصور وهي تسير ممسكة بيد خطيبها، بينما ظهرت في صورة أخرى وهي تحمل مظلة بيضاء وتسير أمام البحر، في مشاهد بدت وكأنها جلسة تصوير رومانسية خاصة بالمناسبة.

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

إطلالة خطيب ملك قورة

أما خطيب ملك قورة، فظهر خلال الاحتفال بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدى بدلة باللون الزيتي مع قميص أبيض وحذاء رياضي، إلى جانب نظارة شمسية زادت من الطابع الصيفي لإطلالته.

وظهرت ملك قورة وخطيبها في عدد من اللقطات وهما يضحكان ويتبادلان النظرات، في أجواء عكست حالة من السعادة والرومانسية خلال الاحتفال.

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

ملك قورة: «Engaged to the man my heart...»

وكانت ملك قورة قد شاركت صورًا من أجواء المناسبة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت تعليقًا باللغة الإنجليزية: "Engaged to the man my heart..."، مع مجموعة من القلوب الحمراء، في تعبير عن سعادتها بالارتباط.

ولفتت صور خطوبة ملك قورة الأنظار، خاصة مع اختيارها أجواء البحر والزهور الملونة، إلى جانب الفستان الأبيض الذي منحها مظهرًا يشبه إطلالة العروس.

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها