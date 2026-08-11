بالصور والأسماء.. ننشر بيانات ضحايا حريق مطعم دار السلام

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة، وتحديدا شارع مصر حلوان الزراعي، نشوب حريق داخل أحد المطاعم، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

كواليس انفجار أسطوانة غاز بدار السلام

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وحصل موقع «صدى البلد» على صور وأسماء ضحايا الحريق، وهم: الدكتور مصطفى مرزوق، محمد صالح السني، محمد أبو تريكة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المعمل الجنائي يعاين الحريق

وكلفت النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي بإجراء معاينة لموقع الحريق الذي نشب داخل مطعم بشارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة دار السلام، للوقوف على أسباب اندلاعه وكشف ملابسات الواقعة.