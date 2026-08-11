رئيس الوزراء يفتتح مشروعات خدمية وتنموية في الغربية.. صور

واصل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولاته الميدانية التي يقوم بها في المحافظات؛ وبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببعض مراكز وقرى محافظة الغربية؛ في إطار الحرص على الاطلاع ميدانيا على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى سعيا لتشغيلها لخدمة مواطني هذه القرى، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية في تحسين جودة حياة المواطنين.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء عددا من المشروعات المتنوعة في قطاعات: الصحة من خلال تفقد عدد من المنشآت الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى المستهدفة، كما تتضمن محطات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى افتتاح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الحدائق والمشروعات الخدمية التي تستهدف خدمة المواطنين بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولة اليوم، تأتي بعد يوم واحد من الجولة التفقدية الموسعة في عدة مشروعات خدمية وتنموية بمحافظة مطروح، تستهدف الوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تسعى الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلالها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 60 مليون مواطن في تلك القرى المستهدفة، والتي ظهرت بالفعل نتائج مرحلتها الأولى على مستوى الخدمات، وتسعى الحكومة لاستكمال المبادرة بقرى المرحلة الثانية، والإسراع بدخول المشروعات المنتهية حيز التشغيل بأسرع وقت ممكن.

تحسين خدمات المواطنين

وقال: تحظى محافظة الغربية بميزة تنافسية بين المحافظات، في أنها كانت دوما إحدى قلاع الصناعة المصرية، كما أنها تعد محافظة زراعية، ونحرص على زيارتها ودفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بها، في إطار تذليل التحديات التي تواجهها، وتقديم مختلف صور الدعم الممكن لإنجازها وفق الخريطة الزمنية المقررة.

رفع كفاءة الخدمات

من جانبه، أوضح محافظ الغربية أن مشروعات المبادرة الرئاسية في محافظة الغربية تتضمن قرى مركز زفتى التي نحن بصدد تفقدها اليوم، من خلال 10 وحدات محلية تشمل 55 قرية، وعدد 92 عزبة وتابعا، تخدم 560 ألف نسمة، وتشمل المشروعات تنفيذ مجمعات خدمات حكومية وزراعية، ومنشآت صحية، ومراكز شباب، ونقاط إسعاف، ووحدات اجتماعية، بالإضافة إلى مراكز طب أسرة، فضلا عن مشروعات الطرق والكباري ومشروعات الري، والمرافق الخدمية، وغيرها من المشروعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 221 مشروعا بمركز زفتى، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

