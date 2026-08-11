سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء11 أغسطس 2026، بالبنوك المصرية بحوالي 13 قرش عن سعره في البنوك أمس فقد سجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.35 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد من البنوك فى مصر كالتالى:

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.29 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.35 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.35 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.33 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.28 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.98 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

13.33 جنية للشراء

13.42 جنية للبيع

