أسعار العملات اليوم السبت 8 أغسطس 2026.. الدولار عند 49.87 جنيه والريال السعودي مستقر

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وذلك بعد التراجع الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، بينما واصلت باقي العملات تحركاتها المتباينة في سوق الصرف.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، فيما حافظ الريال السعودي على مستوياته الأخيرة دون تغيرات ملحوظة.

أسعار العملات العربية

سجلت أسعار أبرز العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:

الدينار الكويتي: 157.42 جنيه للشراء و162.42 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.22 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 129.93 جنيه للشراء و132.26 جنيه للبيع.

الريال العماني: 127.34 جنيه للشراء و129.53 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 69.39 جنيه للشراء و70.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وسجلت أسعار أبرز العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم:

الدولار الأمريكي: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

اليورو: 57.37 جنيه للشراء و57.61 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.92 جنيه للشراء و67.22 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.35 جنيه للشراء و35.48 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 61.44 جنيه للشراء و61.76 جنيه للبيع.

الين الياباني «100 ين»: 31.53 جنيه للشراء و31.70 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 35.04 جنيه للشراء و35.19 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 7.37 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.

الدولار يترقب تحركات السوق

ويواصل الدولار الأمريكي جذب اهتمام المتعاملين في سوق الصرف، بعد موجة التراجع الأخيرة أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع استقرار بعض العملات العربية وتسجيل عملات أجنبية أخرى تحركات محدودة.

وتترقب الأسواق أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل متابعة المستثمرين والمستوردين لتطورات سوق العملات وحركة الدولار أمام الجنيه.