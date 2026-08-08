الزمالك يصعد 3 مواهب جديدة إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد

واصل نادي الزمالك الاعتماد على عناصر قطاع الناشئين، بعدما قرر الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال ضم ثلاثة لاعبين جدد إلى المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الجديدة.

وشملت قائمة اللاعبين المصعدين أحمد صفوت، لاعب وسط فريق مواليد 2009، وآدهم حسيب، مهاجم فريق 2009، إلى جانب محمد فرج، الظهير الأيمن لفريق مواليد 2007، وذلك بعد المستويات التي قدمها الثلاثي مع فرقهم خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار التصعيد في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للمواهب الصاعدة، والاستفادة من أبرز العناصر الموجودة داخل قطاع الناشئين، ضمن خطة تستهدف تجهيز لاعبين قادرين على المنافسة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد منح الفرصة أيضًا لعدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة، من بينهم محمد حمد، جناح فريق مواليد 2008، وعمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق 2008 ومنتخب الشباب.

ويكثف الزمالك استعداداته للموسم الجديد، الذي يشهد ارتباطات عديدة على المستويين المحلي والقاري، حيث ينافس الفريق في بطولة الدوري المصري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من المواهب الشابة إلى جانب عناصر الخبرة، من أجل بناء قائمة قادرة على التعامل مع ضغط المباريات وتعدد البطولات خلال الموسم المقبل.