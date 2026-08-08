عبد الله السعيد يوجه رسالة غامضة بعد أزمته مع الزمالك.. ماذا قال؟

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه عبد الله السعيد رسالة، وكتب: “كل شيء يبدأ من العقل والجسم فقط يتبعه”.

لا يزال موقف عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غامضًا، في ظل استمرار غيابه عن تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، عقب انتهاء فترة الإجازة وعودة اللاعبين إلى الاستعداد للموسم الجديد.

ويأتي غياب عبد الله السعيد وسط حالة من الغضب التي يعيشها اللاعب بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك، والتي تتجاوز 50% من قيمة مستحقاته، وفقًا لما تم تداوله.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك ان من المقرر أن يخوض الزمالك مرانه غدًا، بينما لم يتحدد حتى الآن موقف عبد الله السعيد من الحضور أو مواصلة الغياب، الأمر الذي يجعل جميع الاحتمالات واردة خلال الفترة المقبلة.

وفي حال استمرار اللاعب في الغياب عن التدريبات دون الحصول على إذن، فمن المنتظر أن تطبق إدارة الزمالك اللائحة الداخلية على اللاعب، والتي تنص على توقيع غرامات مالية بحق اللاعبين المتغيبين دون إذن مسبق.