من قطعة أرض إلى فيلا فاخرة.. الهدايا تتوالى على محمد صلاح في طرابزون

منذ وصول النجم المصري محمد صلاح إلى مدينة طرابزون التركية، وهو حديث العالم عقب الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف طرابزون سبور بعقد يمتد لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما رحب المشجعين بشكل ضخم باللاعب المصري محمد صلاح ، كما امتدت الترحيب بالعديد من الهدايا الكبيرة لتظهر مدى حبهم للاعب المصري محمد صلاح.

أرض هدية لقائد منتخب مصر محمد صلاح

التقى محمد صلاح مع رئيس البلدية حسين أفني كوشكون تشيبي، الذي استقبله بكلمات لاقت تفاعلًا واسعًا عند انتقاله إلى منطقة أراكلي لتصوير إعلان .

وظهر رئيس البلدية خلال فيديو وهو يخاطب محمد صلاح قائلًا، "الاحتباس الحراري يهدد العالم، وفى المستقبل ستكون منطقتنا من أكثر المناطق الصالحة للحياة والأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية، لذلك نود أن نهديك قطعة أرض جميلة هنا، لتكون مكانًا مناسبًا لك ولأبنائك وأحفادك فى المستقبل، بعيدًا عن مشكلات المياه وتأثيرات الاحتباس الحراري".

سيف سورمني الشهير هدية خاصة لقائد منتخب مصر

ولم تتنهي الاحتفالات، إذ واصل مسؤولو مدينة سورمني استقبال محمد صلاح بطريقة تكشف التراث المحلي للمدينة، حيث استقبله رئيس البلدية حسين عزيز أوغلو وقدم له مجموعة من الهدايا التذكارية المميزة.

وكان أبرز تلك الهدايا سيف سورمني الشهير، وهو من أشهر الرموز التراثية في المنطقة، إلى جانب طقم فاخر من السكاكين التقليدية، في لفتة تعكس اعتزاز المدينة بتاريخها العريق في صناعة السكاكين

كما حرص رئيس البلدية على إهداء محمد صلاح، مجموعة أخرى من السكاكين هدية لعائلته، وذلك لأن المدينة تعد واحدة من أشهر المراكز التركية المتخصصة في صناعة السكاكين اليدوية ذات الجودة العالية، والتي تمثل جزءًا أصيلًا من التراث المحلي.

فيلا فاخرة تحت تصرف محمد صلاح وأسرته

وفي شكل أخر للتعبير عن مدى حبهم واحتفالهم بالنجم محمد صلاح، بادر رجل الأعمال التركي أتيلا أتامان، نائب رئيس بلدية طرابزون الكبرى السابق، بالاشتراك مع نجله أغاسار ميرهان أتامان، أحد أبرز مشجعي طرابزون سبور، إلى تخصيص فيلا كاملة لاستخدام محمد صلاح وعائلته طوال فترة وجودهم في المدينة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Takagazete التركية، فقد قررت عائلة أتامان تسليم مفاتيح الفيلا رقم 503 داخل منتجع فوليا ماونتن ريزورت إلى قائد منتخب مصر، لتكون تحت تصرفه في أي وقت يتواجد فيه بمدينة طرابزون.

كما تقع الفيلا داخل منتجع فوليا ماونتن ريزورت، وبعد أحد أبرز المنتجعات السياحية في منطقة البحر الأسود، والذي يشتهر بإطلالاته الطبيعية الخلابة وسط الجبال والغابات.