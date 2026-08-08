17 عنصرا.. الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال كاملا

إعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التشكيل الرسمي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، والجهازين الطبي والإداري في الموسم المقبل 2026-2027.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الزمالك كالتالي:

عبد الناصر محمد " مديرًا للكرة".

معتمد جمال "مديرًا فنيًا".

إبراهيم صلاح "مدربًا عامًا ".

صلاح سليمان "مدربًا".

أيمن طاهر "مدربًا لحراس المرمى".

نونو كوستا ريبيرو "مدربًا للأحمال".

فابيو فيريرا "محللًا للأداء".

عبد الله حسين " قائمًا بأعمال المدير الإداري".

أحمد إبراهيم "مديرًا للاحتراف والتراخيص".

محمد عبد الرحيم محمد "إداريًا.

الدكتور محمد أسامة "رئيسًا للجهاز الطبي".

الدكتور محمد شوقي "أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

الدكتور محمد عبد الحي "أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

الكابتن عصام عبد الرؤوف "للتأهيل".

الدكتور محمد إبراهيم المهدي "أخصائيًا للتغذية".

مصطفى محمد عبده "مدلكًا".

سعيد سويلم أحمد "مدلكًا".