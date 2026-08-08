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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يحسم موقفه من عرض برشلونة للتعاقد مع رودري

رودري
رودري
مجدي سلامة

رفض مانشستر سيتي العرض الأول المقدم من برشلونة بقيمة 38.5 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار) للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الدولي رودري، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية.

ويتبقى موسم واحد فقط في عقد رودري (30 عاما) مع مانشستر سيتي، وقد ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى إسبانيا.

وكان ريال مدريد يأمل في ضم رودري، لكن برشلونة تقدم في سباق التعاقد معه، على الرغم من رفض السيتي لعرضه الأول رفضا قاطعا.

ويعتقد أن مان سيتي يطلب حوالي 80 مليون يورو (حوالي 92 مليون دولار) مقابل اللاعب الذي فاز الشهر الماضي بكأس العالم وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

مسيرة رودري

وكان رودري انضم إلى السيتي قادما من أتلتيكو مدريد عام 2019، وساهم في تحقيق الفريق السماوي أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بدوري أبطال أوروبا 2023 خلال فترة حافلة بالنجاحات تحت قيادة المدرب السابق بيب جوارديولا.

كما فاز لاعب خط الوسط ببطولة أمم أوروبا 2024 وجائزة الكرة الذهبية في العام ذاته، لكن إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن معظم مباريات موسم 2024-2025.

وشارك رودري في 33 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي قبل انضمامه إلى منتخب إسبانيا في كأس العالم.

مانشستر سيتي برشلونة رودري

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