بعد اقتراب رودري من برشلونة.. مانشستر سيتي يتحرك لخطف نجم تشيلسي

بدأ نادي مانشستر سيتي التحرك من أجل تحديد البديل المحتمل للإسباني رودري، في ظل اقتراب اللاعب رودري من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا للتقارير، وضع مانشستر سيتي الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، على رأس قائمة المرشحين لتعويض رحيل رودري، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خط الوسط بعنصر يمتلك إمكانيات فنية كبيرة.

ويحظى إنزو فيرنانديز باهتمام خاص من الجهاز الفني، خاصة أن المدرب إنزو ماريسكا سبق له العمل مع اللاعب خلال فترة وجوده في تشيلسي، ويعرف قدراته وإمكانياته بشكل جيد.

100 مليون يورو تحسم صفقة إنزو

لن تكون مهمة مانشستر سيتي سهلة في حسم صفقة إنزو فيرنانديز، في ظل ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد مع تشيلسي يمتد حتى عام 2032.

وتشير التقارير إلى أن إدارة تشيلسي لن تكون مستعدة للاستغناء عن لاعب الوسط الأرجنتيني بأقل من 100 مليون يورو، وهو ما قد يجعل الصفقة واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في سوق الانتقالات.

وكان إنزو فيرنانديز قد انضم إلى تشيلسي قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وأصبح خلال الفترة الماضية أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق اللندني.

أيوب بوعدي ضمن حسابات مانشستر سيتي

ولا يقتصر اهتمام مانشستر سيتي على إنزو فيرنانديز، حيث يضع النادي الإنجليزي المغربي الأصل أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي البالغ من العمر 19 عامًا، ضمن قائمة الخيارات المطروحة لتعويض رودري.

ويُعد بوعدي من المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، إلا أن إدارة ليل تتمسك باستمرار اللاعب وترفض التخلي عنه بسهولة، ما قد يصعّب مهمة مانشستر سيتي في التعاقد معه.

رودري يقترب من برشلونة

وفي المقابل، تتواصل التحركات بشأن انتقال رودري إلى برشلونة، وسط تقارير تشير إلى اقتراب النادي الكتالوني من حسم الصفقة، إلا أن الاتفاق النهائي لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن.

ويبحث مانشستر سيتي عن البديل المناسب لرودري تحسبًا لرحيله، في الوقت الذي يواصل فيه النادي الإنجليزي الاستعداد للموسم الجديد وتدعيم صفوفه بالعناصر القادرة على المنافسة محليًا وأوروبيًا