كوريا الجنوبية: 69 مليار دولار إيرادات تطبيقات الهواتف المحمولة عالميا في 2025

حققت كوريا الجنوبية إيرادات من تطبيقات الهواتف المحمولة الكورية على متجر "جوجل بلاي" في جميع أنحاء العالم، العام الماضي، بلغت 69 مليار دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم السبت، أنه وفقا لتقرير نشرته وكالة الاستشارات "بابليك فيرست"، فقد بلغ عدد تنزيلات التطبيقات الكورية الجنوبية عالميا 1.8 مليار في عام 2025، أي ما يعادل 2.5 ضعف عدد التنزيلات المحلية البالغ 730 مليون تنزيل، مشيرة إلى أنه حسب البلد، استحوذت الهند على الحصة الأكبر بـ 365 مليون تنزيل، تليها إندونيسيا بـ 131 مليون تنزيل والبرازيل بـ 123 مليون تنزيل.

ولفت التقرير إلى أن "جوجل بلاي" ونظام "أندرويد" حققا إيرادات بلغت 69 مليار دولار أمريكي لكوريا الجنوبية العام الماضي.

ونوه إلى أن كوريا الجنوبية نمت لتصبح موطنا لواحدة من أكبر مجتمعات المطورين في العالم، حيث احتلت المركز الأول من حيث عدد المطورين النشطين في عام 2025، بزيادة مركزين عن العام السابق.

كما أظهرت أحدث النتائج أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يحسن إنتاجية مطوري التطبيقات بنسبة 33%، حيث يقلل المطورون الذين يستخدمون أدوات غوغل للذكاء الاصطناعي ساعات عملهم بمعدل 9.2 ساعة في الأسبوع.