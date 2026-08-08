الصين ترفع مستوى الاستجابة للطوارئ مع اقتراب الإعصار «دولفين»

رفعت سلطات الأرصاد الجوية الصينية، اليوم السبت، مستوى الاستجابة للطوارئ لمواجهة الإعصار "دولفين" إلى المستوى الثالث، كما رفعت مستوى التحذير من الإعصار من اللون الأصفر إلى البرتقالي، وذلك مع اقتراب الإعصار الـ13 لعام 2026 من الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الهيئة الوطنية الصينية للأرصاد الجوية رفعت مستوى الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، بينما رفع المركز الوطني للأرصاد الجوية مستوى الإنذار لمواجهة الإعصار إلى اللون البرتقالي.

وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، السبت، كان مركز الإعصار "دولفين" فوق جنوب بحر الصين الشرقي، على بعد نحو 520 كيلومترا شرق مدينة ونتشو في مقاطعة تشجيانج بشرقي الصين، حيث من المتوقع أن يتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كيلومترا في الساعة، محتفظا بقوة مستقرة أو أشدّ بشكل طفيف.

ومن المتوقع أن يهبط الإعصار إلى اليابسة على طول الساحل بين تشوشان في مقاطعة تشجيانج وفودينج في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين في الفترة ما بين ليلة يوم الأحد وصباح يوم الاثنين القادمين.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.