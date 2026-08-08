برشلونة يرفع راية التحدي.. رودري يضغط للرحيل عن مانشستر سيتي

دخل برشلونة مرحلة جديدة في محاولاته لحسم صفقة الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعدما أصبح النادي الكتالوني أكثر تمسكًا بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة لا يزال واثقًا من قدرته على إتمام الصفقة، رغم رفض مانشستر سيتي العرض الأول الذي تقدم به النادي الإسباني للحصول على خدمات لاعب الوسط.

وكان مستقبل رودري قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، في ظل رغبة النادي الملكي في ضمه، إلا أن دخول برشلونة على خط الصفقة غيّر حسابات السباق بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن بعض لاعبي برشلونة الموجودين مع رودري في صفوف المنتخب الإسباني حاولوا إقناعه بفكرة الانتقال إلى النادي الكتالوني، بدلًا من اختيار ريال مدريد كوجهة جديدة في مسيرته.

وأكد رومانو أن برشلونة يستعد لتقديم عرض محسن إلى مانشستر سيتي، في محاولة جديدة لدفع النادي الإنجليزي إلى الموافقة على رحيل اللاعب، مشيرًا إلى أن إدارة «البلوجرانا» تتعامل مع المفاوضات بتفاؤل كبير.

وفي المقابل، أوضح الصحفي الإيطالي أن رودري أبلغ مسؤولي مانشستر سيتي برغبته في خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة، وأن برشلونة يمثل أحد الخيارات التي يفضلها اللاعب.

ويرى برشلونة أن الصفقة لا تزال قابلة للحسم، خاصة مع استعداد الإدارة لتعديل عرضها المالي، بينما سيكون موقف مانشستر سيتي وقدرته على مقاومة رغبة اللاعب العامل الأهم في تحديد وجهته المقبلة.

وبذلك، لم يعد سباق رودري مقتصرًا على رغبة ريال مدريد في ضمه، إذ بات برشلونة طرفًا رئيسيًا في المنافسة، مع ترقب عرض جديد قد يعيد المفاوضات إلى نقطة أكثر حسمًا خلال الأيام المقبلة.